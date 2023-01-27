Сколько времени школьникам можно сидеть за компьютером

Не больше получаса непрерывно. Именно столько старшеклассники будут проводить за компьютерами в учебных заведениях Казахстана.

В министерстве здравоохранения определили норму нахождения школьников за электронными устройствами. Для самых маленьких, например, это не больше 15 минут. Ведь долгое нахождение за компьютерами или телефонами пагубно влияет на зрение. Может появиться синдром раздраженного глаза или близорукость.

Непрерывная длительность занятий с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетом или ноутбуком для первоклассников должна составлять не больше 15 минут, для учащихся 2-3 классов не больше 20 минут. 25 минут непрерывно смогут сидеть за электронными устройствами учащиеся с 4 по 8 классы. Тем кто старше, позволят заниматься за компьютерами не больше 30 минут.

«В случае когда урок будет длиться 45 минут, оставшуюся часть должны будут заполнить теоретической частью«, — говорит Индира Басманова, главный эксперт управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, образования и воспитания КСЭК МЗ РК.

Вот только родители говорят, эти нормы можно соблюдать, пожалуй, только в школе и то, когда ребенок учится не дистанционно.

«Около 5-6 часов в день«, — говорит жительница Шымкента.

«Без компьютера сейчас не возможен прогресс и давайте честно говорить, 90% времени занимает именно эта часть, гимнастика для глаз одно из путей решения этого вопроса», — говорит жительница Шымкента.

«Они могут и часами сидеть, могут и два три часа, в основном учебу многие сейчас делают через телефоны», — говорит жительница Шымкента.

Врачи говорят, долгое непрерывное использование электронных девайсов вредит зрению. Раньше, во время диагностики в школах, всего у 5 процентов детей выявляли «минус» или другие проблемы со зрением, теперь доходит и до 10 процентов. Большинство школьников сталкиваются с синдромом сухости глаза.

«Синдром сухого глаза это хроническое заболевание, характеризующееся зудом, жжением, раздражением и светобоязнью. Лечение заключается в применении заменителей слезы, выписываются капли», — говорит Амина Алиева, врач-окулист.

Специалисты говорят, долгое сидение перед экраном монитора может привести к близорукости, так называемому «минусу». Но признают, без компьютера сейчас никак. Поэтому нужно научить ребенка нескольким правилам. Каждые двадцать минут делать перерыв и гимнастику для глаз, не подносить девайс слишком близко к глазам — оптимальное расстояние — 50 сантиметров и главное, не забывать моргать.