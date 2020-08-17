Сегодня группа жителей собралась у акимата города.

Основными волнующими вопросами горожан являются: 1) назначение адресной социальной помощи, 2) получение школьной формы для детей, 3) получение квартиры по очереди, сообщает Пресс-служба акима города Туркестан.

На территории города ведется строительство 1452 квартир (1002 ипотечных, 450 для многодетных семей). 540 коммунальных жилых домов (для граждан зарегистрированных в очереди) были сданы в эксплуатацию подрядной компанией, но в процессе приемки были выявлены ряд недостатков, которые будут устранены в течение этого месяца. Сдача запланирована на сентябрь. Жилье будут распределять по очередности в рамках законодательства.

На сегодняшний день АСП назначено 1309 семьям. Ранее, выплаты были произведены 223 семьям. В ближайшие дни выплаты будут осуществлены остальным семьям в полном объеме.

На данный момент, аким города принимает жителей в порядке очереди для обсуждения проблем и их решения.