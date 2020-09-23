Заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов каждый четверг с 9 до 11 утра в режиме онлайн будет проводить личный прием.

«Кроме того, каждую субботу в режиме онлайн (с трансляцией в соцсетях) в плановом порядке под моим председательством будет заседать рабочая комиссия с участием руководителей всех курируемых мною управлений.

На этой комиссии с 10:00 до 13:00 часов будут приниматься решения по поступающим в течение недели обращениям, как от физических, так и юридических лиц по курируемым мною управлениям:

— городское управление строительства;

— городское управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений;

— управление государственного архитектурно-строительного контроля.

Этот порядок вводится неслучайно. Хочу, чтобы жители понимали, что ни одно обращение не останется без рассмотрения. А письменные ответы будут отправляться сразу после заседаний рабочей комиссии. Иными словами, заявителям не нужно ходить по инстанциям, выясняя, какое решение принято. В течение недели после обращения он получит ответ.

Отдельно хочу напомнить, что вопросы пассажирского транспорта, строительства дорог, благоустройства и социальной сферы в мою компетенцию не входят.

Узнать все подробности и записаться можно, позвонив в приемную по номеру: 24-70-27.

Кроме того, все заявки, пожелания и обращения можете отправлять на электронную почту m.aimanbetov@shymkent.gov.kz», — пригласил у диалогу заместитель акима в социальной сети Инстаграм.