В приложении 2ГИС появилась услуга «виртуальные витрины».

Это — новая возможность для предпринимателей, с помощью которой покупатели смогут увидеть информацию о компании, узнать побольше об услугах и ценах.

Найти нужную компанию, узнать о ней побольше, позвонить и даже проложить маршрут — все это можно сделать в одном приложении. 2ГИС расширяет возможности для своих пользователей. Городской информационный сервис является надежным помощником для бизнеса и пользователей в 11 странах мира. В Казахстане 2ГИС охватил 18 городов. Новая услуга «виртуальные витрины» создана специально для компаний Шымкента. Это — красочный интерактивный каталог, в который можно загрузить фотографии товаров с их описанием ценами.

«Витрина — это не только красота карточки, для бизнеса это прежде всего возможность получать дополнительные звонки, визиты на сайт и заявки. Благодаря новому инструменту, пользователь сможет сравнить предложения компаний и определиться с выбором. То есть. в момент обращения в организацию он будет более «тёплым». Очень удобно получать всю информацию в одном месте: сразу найти интересующий товар или услугу, почитать отзывы, узнать цены, связаться с компанией для уточнения каких-либо вопросов и построить маршрут с помощью навигатора», — говорит Отабек Исмаилов, руководитель группы продаж сервиса «2ГИС» .

Услуга «Виртуальные витрины» подняла продажи компании Луизы Кахрамановой в два раза. Предпринимательница управляет рестораном быстрого питания, который пользуется большим спросом у шымкентцев. Вот только во время карантина, доходы резко упали. Новая услуга от 2ГИС помогла наладить общение с покупателями. Выбрать, позвонить и заказать можно онлайн.

«Большим спросом 2ГИС пользуется у молодежи, водителей и найти на карте очень легко, точку показывает очень точно, чем в других социальных сетях. У нас есть прирост звонков, доставка у нас увеличилась вдвое, люди начали больше спрашивать», — уверяет Луиза Кахраманова, управляющая ресторана быстрого питания NANDU.KZ.

В «Виртуальных витринах» теперь есть и одна из самых популярных кофеен в Шымкенте. В приложении можно найти меню и актуальные цены на кофе, прохладительные напитки и выпечку. С помощью услуги в кофейне планируют и наладить доставку до покупателей.

«Онлайн витрина это удобство, это еще одна лояльность для наших гостей. В витрину мы загрузили наши напитки, цены, и наш гость может в 2ГИС посмотреть наше меню и сделать определенный предзаказ», — говорит Данияр Мамирханов, сооснователь сети «Global Coffee».

Карточка каждой компании — индивидуальная, создать ее предприниматель может самостоятельно. Для этого необходимо зайти в Личный кабинет организации, пройти по вкладку “Данные о компании” и выбрать раздел “Товары”. Ну а дальше — следовать инструкции.

Анастасия Новикова