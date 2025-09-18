В пробации Шымкента запущен проект «Кибер Контроль 2ГИС»

В системе пробации города Шымкента внедрён инновационный проект «Кибер Контроль 2ГИС», направленный на совершенствование механизмов надзора за лицами, состоящими на пробационном учёте.

Основная цель инициативы — обеспечить постоянный мониторинг их передвижений, контролировать соблюдение установленных судом ограничений и снизить риск совершения повторных правонарушений.

Новая система сочетает в себе современные цифровые технологии и инструменты геолокации.

Она основана на использовании картографического сервиса 2ГИС, позволяющего отслеживать местоположение поднадзорных лиц в режиме реального времени.

Дополнительно применяется биометрическая идентификация по видео и голосу, что даёт возможность надёжно подтверждать личность каждого участника программы и исключать возможность подлога.

Благодаря этому сотрудники службы пробации получают доступ к оперативной и точной информации о местонахождении поднадзорных граждан, что значительно повышает эффективность надзорных мероприятий и позволяет своевременно выявлять возможные нарушения режима.

В случае выхода осуждённого за пределы разрешённой зоны или попыток скрыться система мгновенно фиксирует нарушение и передаёт сигнал ответственным сотрудникам.

По мнению представителей прокуратуры города Шымкента, запуск проекта «Кибер Контроль 2ГИС» стал важным шагом в повышении уровня общественной безопасности.

Цифровой мониторинг способствует не только предупреждению рецидивов, но и формированию у подучётных лиц дисциплины и ответственности за собственные действия.

Ожидается, что внедрение данной системы позволит оптимизировать работу сотрудников пробации, сократить количество выездных проверок и бумажной отчётности, а также сосредоточить усилия на индивидуальной профилактической работе с каждым осуждённым.

В дальнейшем планируется расширить функционал проекта и внедрить его во всех регионах страны.