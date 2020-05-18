В Шымкенте работают онлайн-автошколы

Пополняйте ряды автолюбителей, обучайтесь онлайн!

Так, 40% автошкол города по данным 2ГИС Шымкент перешли в онлайн-формат обучения: из 30-ти зарегистрированных автошкол города только 12 продолжили работать в период карантина в режиме онлайн.

Карантин в Шымкенте продлен до 25 мая, так что у вас все ещё есть возможность начать обучение онлайн, с удобствами и в домашней обстановке!

Посмотреть какие именно организации перешли в онлайн-формат работы можно в 2ГИС.

Для этого вам нужно ввести в строку поиска “Автошкола” и при выдаче списка воспользоваться фильтром, нажав в верхнем правом углу кнопку “онлайн”.