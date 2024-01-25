В 2ГИС для жителей Шымкента появилась новая функция

Маршрут общественного транспорта в один клик! Теперь в 2ГИС можно отслеживать движение шымкентских автобусов с названием остановок.

С помощью геосервиса также можно узнать какое количество транспорта сейчас на линии, время прибытия автобуса и где в данный момент он едет. Проект реализовали в качестве альтернативы мобильному приложению «I-Kolik». Новшества должны стать полезными не только для жителей Шымкента, но и для гостей мегаполиса.

Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации г. Шымкента:

«На общественном совете прозвучала критика по поводу приложения «I-Kolik». У него низкая загрузка в плеймаркете, эпсторе, много недостатков. Теперь жителям Шымкента не нужно скачивать новое приложение. Управление транспорта поддержало эту инициативу. В 2ГИС выходят данные об общественном транспорте, его маршрутах».

Специалисты заверили, что недотчетов в системе нет, а в случае их возникновения немедленно приступают к устранению.

Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации г. Шымкента:

«Карта 2ГИС очень точная, в отличие от других карт. Прежде чем приступить к работе с ней, мы взяли их технические параметры, чтобы не было утечки информации и были хорошие GPS трекеры. Узнав, что все параметры нам подходят, мы приступили к работе. Надеемся, что в будущем недотчетов не будет».

В приложении 2ГИС также можно отметить свой дом или коммерческое здание, чтобы узнать, какое коммунальное и медицинское учреждение вас обслуживает и где оно находится.