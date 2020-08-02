В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники криминальной полиции выявили два факта незаконной деятельности в Актау. Задержаны 9 девушек, сообщает Polisia.kz.

1 августа примерно в 17.00 часов в 29 микрорайоне Актау оперативники задержали 4 девушек, которые представляли услуги боди-массажа. В этот же день в 20.00 часов в 33 микрорайоне установлено 5 девушек, занимающихся боди-массажем

Как выяснилось, все задержанные девушки являются жительницами города Шымкент. Они предоставляли свои услуги, размещая объявления в интернет. Собранные материалы будут направлены в Департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области.