В силу эпидемической ситуации во избежание заражения пациентов основная работа поликлиник была переведена в дистанционный формат, стационары также ограничили прием плановых больных, передает Otyrar.KZ.

Но уже с 1 августа 2020 года в Казахстане возобновлено оказание плановой медицинской помощи.

Первыми госпитализацию начали проводить незадействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 специализированные клиники республиканского уровня, многопрофильные больницы областного, городского и районного уровней с поэтапным подключением остальных стационаров.

Каждый регион составил свой план запуска планового оказания медпомощи, который будет меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Узнать, когда возобновит оказание плановых услуг медицинская организация, к которой Вы прикреплены, можно на сайте ФСМС: https://fms.kz/ru/content/pg