Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, жители Шымкента задыхаются от зловонии в вечернее время.

В нашу редакцию начали поступать сообщения о неприятном запахе сразу с нескольких жилых микрорайонов города. Судя по сообщениям в основном неприятный запах появляется поздней ночью.

Бахром Абдуллаев попытался разобраться, откуда раздается зловоние.

В последние несколько месяц жителей Шымкента беспокоит неприятный запах, который витает в воздухе в основном глубокой ночью и ранним утром. И эти запахи не постоянны.

Ирина Ваштаг, жительница г. Шымкент: Я проживаю в районе водоканала. Ну, не доезжая двух остановок. Вечером, часов после 9-ти где-то, мы ощущаем неприятный запах во дворе у себя. У нас свой частный дом. А именно ночью, да мы с сестрой заметили какой-то то ли он аммиачный, то ли какой-то непонятный, тяжелый.

Шуддин Саидов, житель г. Шымкент: Откроешь окно, прямо дышать невозможно. И какие-то знаете минут 15. Потом раз, резко все пропадает. Это именно ночью бывает.

Местные жители догадываются, что неприятный запах, как выброс в воздух, исходит с окраины Шымкента.

Горожане говорят, что неприятный запах уксуса и чего-то протухшего идет с окраины Шымкента, где расположена Индустриальная зона. Здесь действительно очень трудно дышать.

Концентрация неизвестного вещества настолько сильная, что неприятный запах накрывает половину города. Жители Шымкента говорят, что выбросы происходят каждую ночь.

Из-за многочисленных жалоб с 7-го августа представители департамента экологии производят забор воздуха. Ежедневно согласно поступающим жалобам от горожан замеры производятся в жилых микрорайонах поздней ночью. Нам удалось вместе с экологами проверить наличие предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

-Есть, один ПДК всего. В районе улицы Гагарина

— Углеводород, да…

Экологи проверили и территорию индустриальных зон. Результат был ожидаемый.

СЕРИК САРБАСОВ, руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии по г. Шымкент: Данное предприятие занимается выпуском битума. Сейчас вот замеряла лаборатория. Замеры показали, что концентрация углеводорода превышает предельно допустимый выброс. Норма 0.30 миллиграмм, а фактически показывает 0.65 миллиграмм на метр кубический».

К сожалению, остановить сразу выброс вредных веществ не получится. Согласно предпринимательскому кодексу экологи должны назначить проверку и лишь после этого представители департамента могут принять соответствующие меры в отношении нарушителей.