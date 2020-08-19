В Шымкенте для увеличения генофонда дендрологического парка имени А. Аскарова посажены новые виды деревьев-интродуцентов.

В частности, 200 штук саженцев 42 видов деревьев, 5 341 деревьев-кустарников 39 видов, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Здесь насчитывается 7 видов деревьев-кустарников, занесенных в Красную книгу Казахстана, а также 61 вид редких растений.

Общее количество деревьев и кустарников на территории парка составляет более 100 тысяч штук. В настоящее время в питомнике выращивают 8 469 саженцев 62 видов древесно-кустарниковых пород.

По словам специалистов, в этом году был разработан поэтапный план по очистке парка от дикорастущих растений. За январь-июль текущего года проведена санитарная очистка территории, площадью 5,3 га. Восстановлены леса по улице Толеметова.

За шесть месяцев дендропарк посетило 101 578 человек.

Стоит отметить, общая площадь государственного коммунального казенного предприятия «Шымкентский государственный дендрологический парк» составляет 129,37 га. Из них участок Кошкар-Ата занимает площадь 12,33 га. Флора дендропарка разделена на 5 географических зон: Восточная Азия, Средняя Азия-Казахстан, Северная Америка, Дальневосточная Сибирь, Европа Крым-Кавказ.