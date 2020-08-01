По состоянию на 10.00 часов 31 июля от МЗ поступило 123 заявки на выплаты медработникам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией.

Государственный фонд социального страхования (далее – ГФСС) при поступлении заявок от Министерства здравоохранения РК (далее – МЗ) готов в оперативном порядке назначить единовременные социальные выплаты медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией, а также их родственникам в случае летального исхода заболевания.

По состоянию на 10.00 часов 31 июля от МЗ поступило 123 заявки на выплаты медработникам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией. В разрезе регионов наибольшее количество заявок поступило из г. Алматы (46), Алматинской (38) и Северо-Казахстанской (10) областей. По всем поступившим заявкам осуществлена единовременная выплата из ГФСС в размере 2 млн тенге.

Заявок по случаям смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции или заболевания вирусной пневмонией в ГФСС не поступало.

Как сообщалось ранее, медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формирует Министерство здравоохранения РК.

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными 22 июля т.г. в совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения РК и Министра здравоохранения РК от 9 апреля т.г. «Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции», вышеуказанная выплата полагается:

— медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией – 2 млн тенге;

— семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией – 10 млн тенге.