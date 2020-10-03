Вопрос единовременной социальной выплаты работникам системы здравоохранения, которые участвовали в борьбе с пандемией, остается приоритетом для Министерства здравоохранения.

Сегодня говорили об этом с депутатами Мажилиса на фракции «Nur Otan». Коронавирусной инфекцией и пневмонией в стране заразились 12 830 медработников, региональными комиссиями рассмотрено 8 333, подтверждено 5 626 заявок, а выплаты получили лишь 3 603 медработника.

Низкая доля выплаты отмечается по всем регионам. Очень много нарушений допускается при оформлении выплат медикам. Например, 958 заявок регионы вообще не внесли в информационную базу Минздрава, 567 — отклонены информационной системой Минздрава по причине некачественного внесения данных регионами.

Самый большой уровень отказов фиксируется по Атырауской области – 188, ВКО – 151, г.Алматы – 97, Алматинской – 52, и Кызылординской – 37, г.Нур-Султан — 22.

Самые распространенные причины – диагноз не найден в электронном регистре стационарных больных и некомплектность документов. Аналогичная ситуация по отказам со стороны ГФСС, которым отклонено 265 заявлений.

Такая же ситуация сложилась и по выплатам в связи со смертью медицинских работников. Региональные комиссии рассмотрели 80 заявок, одобрили 55, из которых на уровне Минздрава и Минтруда по причине некачественного предоставления данных отклонено 12.

Мы провели анализ и выявили ряд существенных проблем, которые мешают качественной реализации поручения Главы государства по выплатам компенсаций нашим коллегам. Дело в том, что пик заболеваемости в стране пришелся на июнь-июль месяц, именно в этот период заболели 75% медработников. Но лимит человеческих ресурсов не позволил нам своевременно проводить расследование случаев заражения. Этим обусловлено позднее внесение необходимых документом.

Из-за частой доработки клинических протоколов, а они пересматривались 13 раз, отсутствовали единые подходы к кодированию заболеваемости вирусной вероятных случаев коронавирусной инфекции (ПЦР-). А также сложности определения источника заражения при проведении эпидрасследований из-за нехватки специалистов СЭС и некачественное предоставление заявок в информсистемы, включая неправильные паспортные данные, ИИН и банковские счета.