Об этом стало известно сегодня на брифинге городского управления здравоохранения.

По словам и.о.руководителя управления здравоохранения г.Шымкента Тимирхана Варзилова, 30-ти медицинским работникам Шымкента, которые заболели коронавирусной инфекцией, выплатили обещанные 2 миллиона тенге.

«Сотрудникам, которые работали в инфекционных, провизорных госпиталях, скорой помощи и ПМСП в фильтрах, положены выплаты согласно приказу. Поэтому идет очень качественная сортировка. И уже 30 медсотрудников у нас получили эту надбавку», — рассказал Тимирхан Варзилов.

Отметим, что 776 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам трем медработников, которые скончались в результате заболевания.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из Алматинской (79), Акмолинской (79) областей, г. Алматы (74) и г. Нур-Султан (69), а также Западно-Казахстанской области (67).

Анастасия Новикова