В период подготовки к новому учебному году все родители обеспокоены тем, как правильно собрать и отправить ребенка в школу.

Рекомендация дает Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Шымкент.

Требования, предъявляемые к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков, одежде, обуви содержатся в следующих нормативных документах:

— приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 августа 2015 года № 611 «Об утверждении гигиенических нормативов к учебным изданиям»;

— технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011).

Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам и при этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения. Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявляются к качеству бумаги, переплету, шрифтовому оформлению и к весу, в частности вес учебника не должен превышать 300 г для начальных классов и 600 г для старших классов.

На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. В этой связи, важным аспектом является правильный выбор ранца или ученического портфеля, так вес портфелей, школьных ранцев без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов – не более 1кг.

Ученические ранцы должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса, лямки должны быть широкими, ручки регулироваться по длине, соответственно росту и возрасту ребенка.

Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

Важной задачей также является правильный выбор школьной формы и обуви. Для того, чтобы кожа детей дышала рекомендуется выбирать школьную форму из натуральных тканей, обладающих наилучшими гигиеническими свойствами. Обувь приобретать желательно из натуральной кожи, соответствено размера, обувь не должна давить и натирать. В процессе получения знаний ребенок должен чувствовать себя комфортно.

Уважаемые родители!

Помните, что от качества, купленного Вами товара, зависит здоровье Вашего ребенка и его успех в учебе. Ваша внимательность, осведомленность и серьезное отношение к каждой покупке для ребенка поможет сделать правильный выбор. Пусть сборы в школу будут приятными для вас и ваших детей!