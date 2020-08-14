Насколько благополучна ситуация с безопасностью и качеством молока, сыра, масла и других популярных молочных продуктов?

По результатом мониторинга безопасности продукции за 7 месяцев текущего года 81% молочной продукции заслуживает доверия покупателей.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг проверил молоко, кефир, ряженку, кисломолочные продукты, творог, сметану, сыры и сырные продукты, плавленные, мягкие и творожные сыры и кремы, сливочное масло, йогурты, мороженое, сырки глазированные, зерненый творог, зерненые творожные продукты и изделия из творога, сгущенное молоко и молочные десерты различных брендов.

Подробные результаты экспертиз, также какие бренды фальсифицируют свою продукцию заменителями молочного жира вы можете посмотреть реестре несоответствующей продукции.

Также молочную продукцию в магазинах можно будет выбирать при помощи смартфонов в бесплатном мобильном приложении «Wipon».

Перед покупкой при сканировании штрих-кода товара потребитель может получить такие сведения, как вид и наименование продукции, виды нарушений, срок годности продукции, номер партии (серии), дата изготовления, производитель (поставщик) и место отбора продукции.

Проект «Wipon» по борьбе с контрафактом и теневой экономикой поддержан Всемирным банком.

В мобильном приложении «Wipon» также возможна проверка легальности алкогольной продукции, участие в республиканской акции «Требуй чек – выиграй приз!» и мониторинг цен на потребительские и иные товары.