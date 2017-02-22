Какое молоко пьют шымкентцы? Съемочная группа ТК «Отырар TV» задалась этим непростым вопросом и отправилась по магазинам. Но прежде, журналисты провели блиц-опрос прямо на улицах города: «Какое молоко вы пьете?».

Как оказалось, представители больших семей уделяют повышенное внимание цене продукта и почти не читают состав на упаковке молока. Встретились и такие горожане, которые всем «тетрапакам» предпочитают домашнее молоко, и не изменяют свой молочнице, приходящей прямо на дом десятилетиями. Очень небольшая часть приобретает молоко на базаре в молочных рядах, надеясь тем самым на качество и натуральность.

Но большинство все же подстраховывается и идет в магазин. Правда, как выяснилось, не совсем за молоком, а за молочным продуктом, которое к натуральному молоку имеет весьма опосредованное отношение.

По словам руководителя областного отдела техрегламента Комитета по защите прав потребителей Жандоса Музафарова, молоком может называться только то, что в своем составе не имеет побочных примесей. В составе такого молока только один компонент — цельное молоко! Все остальное- не что иное, как молочный напиток. Его восстанавливают из сухого, сгущенного или концентрированного молока, добавляя воду.

На прилавках отечественных супермаркетов сегодня представлен широкий ассортимент молочных продуктов из Казахстана, Беларуси, России, Кыргызстана, Туркменистана и Украины. Цена зависит от бренда — «раскрученные» фирмы торгуют на порядок дороже.

На стоимость влияет и жирность — чем она выше, тем продукт дороже. Стоимость литра молочного продукта варьируется от 200 до 300 тенге. Правда найти упаковку, где бы было написано, что состав: «цельное молоко», почти невозможно.

И здесь покупатели действуют по наитию, отдавая предпочтение местному продукту — больше веры в натуральность и свежесть.

Чтобы избежать ловушек маркетологов при покупке молока, эксперты рекомендуют внимательно осмотреть упаковку. Следует обратить внимание и на условия хранения: на пачке или бутылке обязательно должно быть написано, как хранить молоко после вскрытия упаковки. Вроде как чем меньше срок хранения, тем меньше консервантов…

Но это, увы, не показатель. Проверки, регулярно проводимые Комитетом по защите прав потребителей, постоянно выявляют факты нарушений требований технических регламентов и обмана потребителей в части несоответствия продукции заявленному составу.

И вот одно из последних заявлений Комитета. Комитет по защите прав потребителей МНЭ РК сделал заявление по итогам мониторинга пищевых товаров в отечественных магазинах. По данным комитета, компании «ВиммБилльДанн», «Хохланд Руссланд», Рогачевский молочно-консервный комбинат, ЗАО «Лактис» и молочный завод «Садовое» нарушили требования безопасности, не указав на упаковках своих продуктов использование растительных жиров.

«В результате мониторинга выяснилось, что «Чудо коктейль для взбивания» со вкусом клубники 5 % производства компании «ВиммБилльДанн» (Россия, г. Москва), дата изготовления 20.11.2016 г., срок годности 20.05.2017 г.; молоко сгущенное «Три желания» Рогачевского молочно-консервного комбината (Республика Беларусь), дата изготовления 08.09.2016 г., срок годности 12 месяцев; творожный сыр с зеленью «Альмитте» 60 % производства ООО «Хохланд Руссланд» (Россия, Белгородская обл), дата изготовления 22.11.2016 г., срок годности 22.03.2017 г.; сливки «Чудское озеро» 33 % производства ЗАО «Лактис» (Россия, Великий Новгород), дата изготовления 25.11.2016 г., срок годности 25.05.2017 г.; молоко «В лучших традициях» 3,2 % производства ТОО «Молочный завод «Садовое» (Акмолинская область, Зерендинский район), дата изготовления 09.01.2017 г., срок годности 09.07.2017 г. состоят из растительных жиров», — сказано в сообщении пресс-службы комитета. Комитетом начата работа по изъятию фальсифицированной продукции. Потребителям рекомендуется воздержаться от употребления данной продукции, а объектам розничной сети — отказаться от ее продажи. Производителям даны уведомления о недопущении к реализации опасной продукции и устранении нарушений.