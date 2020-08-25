Премьер министр Казахстана Аскар Мамин поручил направить силы на то, чтобы превратить страну в международный продуктовый хаб.

Этому поспособствует географически выгодное положение между странами, в которые мы экспортируем продукты. На реализацию плана будут брошены силы Минсельхоза.

В 2020-ом Казахстан полностью обеспечит себя хлебом. В этом году планируется собрать больше 18 миллионов тонн зерна, это позволит насытить не только внутренний рынок, но и заработать на экспорте. Для проведения уборочных работ аграриям выделили удешевленное дизтопливо — порядка 400 тысяч тонн. Хватает в стране и техники для уборки посевных полей.

«В настоящее время все регионы приступили к массовой уборке. Погода в основных зерносеющих регионах в середине лета была засушливой, а сейчас неустойчивая. Поэтому важно не только успеть убрать урожай, но и выполнить работу с минимальными потерями», — поручил Аскар Мамин, премьер-министр РК.

Анастасия Новикова