В Казахстане планируют наладить производство рыбы. На заседании правительства, глава кабмина поручил акиматам регионов увеличить объемы рыболовной отрасли.

Рыба может стать для казахстанцев доступной по цене. Глава казахстанского кабмина поручил главам регионов страны не только снизить цены, но и повысить качество. Разработать план по увеличению точек продажи качественной свежей рыбы, чтобы казахстанцы стали потреблять рыбную продукцию по нормам ВОЗ, нужно до ноября. По словам Аскара Мамина, уровень потребления рыбы в Казахстане остается низким. Жители страны едят рыбу в 4 раза меньше нормы, рекомендованной всемирной организацией здравоохранения.

«В каждом регионе должно быть организовано рыбное производство, закреплены водоемы за субъектами бизнеса, увеличено количество торговых точек по продаже высококачественной свежей рыбы. Для обеспечения здорового рациона питания граждан необходимо увеличить уровень потребления рыбы до рекомендованного ВОЗ 16 кг на душу населения, сегодня этот показатель 3-4 кг в год», — рассказал Мамин.

Разведением рыбы в Казахстане занимаются 180 хозяйств. Этого недостаточно. Объемы производства должны быть значительно увеличены и доведены до 600-от тысяч тонн. Правда, такого показателя Казахстан достигнет не раньше чем через 10 лет. Объем экспорта рыбы тоже увеличат в 10 раз — до 300-от тысяч тонн.

Анастасия Новикова