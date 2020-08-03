В Мактааральском районе ведутся работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В новом микрорайоне полностью завершено строительство 115 домов. В общей сложности залиты фундаменты и возведены стены 386 домов. В большей части из них уже перекрыты крыши, ведутся работы по внутренней отделке. Об этом было сказано на аппаратном совещании прошедшем под председательством главы региона Умирзака Шукеева, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

С докладом о строительстве домов, социальных объектов и инженерной инфраструктуры выступил руководитель областного управления строительства Токтар Усубалиев.

«В целом по Туркестанской области в строительных работах задействовано более 9000 человек, в городе Туркестан — более 4 тыс. человек. На всех объектах строго соблюдаются карантинные требования. Кроме того, в областном центре ни на одном объекте строительные работы не приостанавливались», — сказал руководитель управления.

Стоит отметить, на строительных площадках Мактааральского района задействовано 29 подрядных организаций, 1400 рабочих и 87 единиц спецтехники. Также в новом жилом районе поселка Мырзакент ведется строительство школы на 1200 мест, детского сада на 280 мест, врачебной амбулатории и полицейского участка.

Помимо этого, в селе Фирдоуси возводят врачебную амбулаторию и пункт полиции, а в селе Оргебас фельдшерско-акушерский и полицейский пункты.