Справились ли коммунальщики с последствием ливня и града в Шымкенте?

На Шымкент обрушился дождь с градом.

Непогода настигла мегаполис среди ночи в воскресенье. Местные жители публикуют видео в социальные сети, на кадрах запечатлен град размером с перепиленное яйцо. Из-за обильных осадков затопило городские улицы. А район АДЦ больше напоминал Венецию.

Сильные порывы ветра с крупным градом уничтожали всё, что могли на своем пути. Больше всего пострадали припаркованные автомобили. Также в городе были повалены деревья. Одно из них упало на кафе возле первой больницы, оно полностью уничтожено. За чей счет восстановят здание, пока неизвестно.

Коммунальщики в свою очередь работают в усиленном режиме. В горакимате сообщили, что затопленные улицы Шымкента очищают пять частных компаний: задействованы около 50 единиц спецтехники, 16 самовсасывающих водяных насоса и несколько камазов. Помогают очистить улицы мегаполиса подрядчикам и сотрудники ДЧС. Спасателям пришлось выезжать на откачку дождевых вод 8 раз.

Агзам Саипов, начальник Управления кризисными ситуациями ДЧС г. Шымкента:

«На откачку были направлены 37 человек личного состава, 15 единиц техники и 11 мотопомп. Очень много осадков выпало, ирригационная система была, но она не справилась».

Синоптики предупреждали, что на смену теплому августу придут проливные дожди. И все равно погода застала врасплох местных жителей и коммунальные службы. Такие осадки – большая редкость, говорят старожилы.

«Вчера был град, кошмар просто. Сама живу в Арыси, никогда раньше такого не видела. Все сняли на видео и отправили друзьям»,

«Ужас просто, кошмар. У меня магазин весь затопило. Это кошмар, у меня ущерб там, ужас. Нерельно же было, ученые наверное сделали»,

«Я с рождения живу в Шымкенте, никогда такого не видела, чтобы был такой град в августе. Обычно такая непогода наступает у нас осенью. Поэтому для нас это удивительное явление. Правда дождь чуть-чуть подпортила нам стены дома и деревья, но ничего плохого не было»,— рассказали жители Шыкента.

По данным синоптиков, в городе сохранится облачная погода до четверга. В понедельник, среду и четверг ожидается дождь и порывистый ветер. Но с 1 сентября Шымкент ждет солнечная погода.