13 модульных инфекционных стационаров планируется построить в Казахстане к октябрю, передает Otyrar.KZ.

В аптеки страны поставлены более 10 млн упаковок лекарственных препаратов

Единый дистрибьютор обеспечил медорганизации республики месячным запасом лекарств, и до 30 сентября сформирует дополнительно двухмесячный запас на сумму 24 млрд тенге.

На базе СК-Фармация создан Республиканский стабилизационный фонд, а также 11 региональных стабилизационных фондов.

Для дооснащения больниц дополнительно закупается 2 578 аппаратов ИВЛ, в том числе 1500 у отечественных товаропроизводителей, 1078 за счет средств местного бюджета, спонсорской помощи и средств Всемирного банка.

23 890 коек будут обеспечены кислородом, в том числе, 13 153 посредством кислородных концентраторов

До октября 2020 года все районные больницы страны планируется на 100% обеспечить цифровыми рентген-аппаратами.

Межведомственной комиссией принято решение о строительстве новых 13 инфекционных больниц на 2,7 тысяч коек, по аналогии с теми, которые были построены в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК