В Шымкенте за 24 февраля зарегистрировано 15 случаев заражения COVID-19, из них с симптомами – 8, без симптомов – 7, в том числе среди детей до 18 лет зарегистрировано 4 случая, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

️Выздоровевших за сутки — 5.

С 01.01.2021г. по 24.02.2021г. зарегистрировано всего 587 случаев COVID-19 (295 симптомные, 292 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило 121 случаев.

С 01.01.2021г. по 24.02.2021г. зарегистрировано 154 случая пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1776 исследований, из них положительных – 15.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.