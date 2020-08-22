Как ожидается, размер минимальной пенсии с 1 января 2021 года повысится на семь процентов.

Повышение минимальной пенсии предусмотрено в проекте закона «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», размещенном министерством финансов на портале «Открытые НПА», передает zakon.kz.

Так, планируется установить с 1 января 2021 года:

— минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;

— минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 18 524 тенге;

— минимальный размер пенсии – 43 272 тенге;

— месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 917 тенге;

— величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 34 302 тенге.

Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2021 года на семь процентов, — говорится в документе.

Также предлагается с 1 января 2021 года установить размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования – 1,6% от объекта исчисления взносов государства.

Вместе с тем с 1 января 2021 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме планируется установить в размере 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

Проект закона на публичном обсуждении находится до 4 сентября 2020 года.

Отметим, что в настоящее время размер минимальной пенсии составляет 40 441 тенге.