Минздрав одобрил 5 препаратов для лечения КВИ на амбулаторном уровне, пишет Otyrar.KZ.

Во многих случаях заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести, но требует медикаментозной поддержки.

МЗ РК одобрило включение в протокол диагностики и лечения КВИ 5 препаратов для пациентов, которые проходят лечение заболевания на амбулаторном уровне.

Это противовоспалительные препараты Парацетамол и Ибупрофен, и антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран.

Сейчас завершаются процедуры закупа. До 10 августа начнется отгрузка. Они закупаются на сумму 8,6 млрд. тенге.

Этого объема хватит на обеспечение 1 млн. пациентов (по прогнозам МЗ).

Эта мера даст следующие эффекты:

разгрузка инфекционных и провизорных центров;

лечение легких форм COVID-19 на амбулаторном уровне;

снижение расходов государства на стационарное лечение.

Ерхат Искалиев — председатель Правления ТОО «СК-Фармация»