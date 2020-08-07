Минздрав одобрил 5 препаратов для лечения КВИ на амбулаторном уровне, пишет Otyrar.KZ.
Во многих случаях заболевание протекает в легкой или средней степени тяжести, но требует медикаментозной поддержки.
МЗ РК одобрило включение в протокол диагностики и лечения КВИ 5 препаратов для пациентов, которые проходят лечение заболевания на амбулаторном уровне.
Это противовоспалительные препараты Парацетамол и Ибупрофен, и антикоагулянты Ривароксабан, Апиксабан и Дабигатран.
Сейчас завершаются процедуры закупа. До 10 августа начнется отгрузка. Они закупаются на сумму 8,6 млрд. тенге.
Этого объема хватит на обеспечение 1 млн. пациентов (по прогнозам МЗ).
Эта мера даст следующие эффекты:
разгрузка инфекционных и провизорных центров;
лечение легких форм COVID-19 на амбулаторном уровне;
снижение расходов государства на стационарное лечение.
Ерхат Искалиев — председатель Правления ТОО «СК-Фармация»