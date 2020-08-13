Запрет на работу фитнес-центров и ограничение доступа к природным объектам снижает иммунитет казахстанцев

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией 5 июля в Казахстане ввели двухнедельный карантин. 13 июля Минздрав РК отметил стабилизацию ситуации с ростом заражаемости и для закрепления эффекта его продлили еще на 14 дней, до 2 августа.

С 3 августа карантин планировали смягчить и постепенно вводить объекты бизнеса в работу, но правительство решило делать это не сразу, а с 17 августа, чтобы закрепить эффект от принятых мер.

До этих пор в стране сохраняются ограничения передвижения по городу группами больше трех человек, запрет на работу общественного транспорта в выходные дни, запрет на работу заведений общепита, кроме летних площадок и служб доставки, дошкольных учреждений, кружков, детских оздоровительных лагерей, кабинетов коррекции, образовательных, развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых, спортивных объектов, салонов красоты, парикмахерских, саун, киосков по продаже еды и напитков, автомоек, кинотеатров, развлекательных учреждений и ночных клубов.

Также сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также посещение национальных парков, побережий озер, баз отдыха, курортов.

Деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, также попала под временный запрет.

Если запрет многих видов предпринимательской деятельности на время карантина оправдан санитарно-эпидемиологическими соображениями, к примеру, таких, как работа крупных ТРЦ, то запрет на работу спортивных и фитнес-центров вызывает ряд вопросов.

Так считает Светлана Романовская, председатель ОЮЛ “Ассоциация Лига Потребителей Казахстана”.

“Все врачи мира сошлись во мнении, что регулярная поддержка иммунитета снижает вероятность заражения, а тренировки только поддерживают организм в форме. А тем, кто уже переболел и идет на поправку рекомендовано заниматься дыхательной гимнастикой вкупе с упражнениями. Запрет на работу спортивных объектов снижает шансы людей на укрепление организма и, соответственно, на то, что человек не подхватит вирус в будущем. Складывается ощущение, что правительству легче запретить, чем продумать условия, при которых все будут в выигрыше – и объекты предпринимательства, и люди, которые нуждаются в тренировках.

Это напоминает приравнивание нагреваемого табака к обычным сигаретам в новом Кодексе о здоровье и обязанию к употреблению их в специально отведенных местах, несмотря на то, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США признало их менее вредными, чем обычные сигареты, то есть лица, употребляющие нагреваемый табак в любом случае становятся также пассивными курильщиками обычных сигарет просто находясь с обычными курильщиками в одном помещении при курении. В идеале нужно было проработать разные условия для курения и сигарет, и бездымных приборов нагревания табака, как и в случае со спортзалами, для которых необходимо было разработать отдельные правила и предписания, которые снизили бы вероятность заражения к минимуму и дали бы доступ людям к тренировкам и поддержанию организма в форме, а следовательно, повышению иммунитета”, — отметила Светлана Юрьевна.

По ее словам, правительству следовало бы рассмотреть условия работы спорт-объектов внимательнее, ведь от укрепления здоровья зависит не только состояние нации сейчас, после того, как случаи инфицирования пошли на спад, но и ситуация осенью, когда к больным COVID-19 прибавятся пациенты с сезонными простудами, ОРВИ, гриппом и пневмонией.

Для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения Минздраву стоит позаботиться о профилактике заболеваний сейчас, продумав все возможные ситуации для того, чтобы не повторять летний сценарий.