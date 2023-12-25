Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана

Знаменитый актер поздравил правительство Казахстана с восстановлением численности сайгаков, передает OTYRAR.

В своем посте в инстаграм он отметил, что сайгаки ранее находились в списке близких к уязвимому положению, но сейчас их число заметно увеличилось.

«Этот вид, который когда-то насчитывал всего 48 000 особей в 2005 году, теперь вырос до более чем 1,9 миллиона особей в дикой природе. Поздравляем правительство Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в сохранении природы, достигнутого совместными усилиями», — написал Леонардо Ди Каприо в своем инстаграм.

Актер уже долгие годы активно защищает окружающую среду и животных, чей вид находится на грани исчезновения. Также Леонардо Ди Каприо является основателем фонда DiCaprio Goundation и часто выделяет большие суммы денег на защиту флоры и фауны.