Эта фотография заняла III место на международном медиаконкурсе Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ. Конкурс прошел в Москве и в нем участвовала сотрудница ДП Актюбинской области Бекзат Жалгасбаева.

Бекзат принимала участие в номинации «У природы нет плохой погоды». Эту фотографию она сделала во время отпуска в родном ауле. Работа, передающая всю красоту степи, признана конкурсной комиссией одной из лучших. Отметим, что всего в конкурсе участвовало более 600 работ.