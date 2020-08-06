В Шымкенте начали мониторить крупные рынки города. Сегодня члены мониторинговой группы объехали несколько базаров.

Рынок Автонур — один из самых многолюдных в Шымкенте. Ежедневно через него проходят тысячи жителей города, несмотря на карантин людей на базаре как всегда много. Представители акимата и санитарные врачи выявили несколько нарушений, так у продавцов не оказалось сменных перчаток и медицинских масок, а некоторые покупатели не носили их вовсе. К тому же у охраны оказался неработающий термометр.

Администрация рынка признается, охватить термометрией всех покупателей невозможно — слишком большой поток. Тем более что количество посетителей базара увеличилось, когда график работы непродовольственной части рынка ограничили до часу дня. И с остальными санэпидтребованиями справиться тоже нелегко.

— Кроме температуры, что ты должен проверить? — спрашивает член мониторинговой группы.

— Я скажу чтобы маску надели, руки обработали, — отвечает охранник.

— Ты ещё должен спрашивать, если ли кашель и как они себя чувствуют

Похожая картина и на рынке Алаш. Здесь члены монтиринговой группы обнаружили недостаточное количество санитайзеров, кроме того, покупатели не соблюдали социальную дистанцию.

Оказалось, что рынок работал дольше установленного карантином времени. Вместо того, чтобы закрыться в час дня, базар работал, а внутри оказались десятки посетителей. Обнаружили на территории рынка и кучи мусора. Администрация рынка обещала разобраться с проблемами.

«После 13:00, кроме продуктовых прилавков, должны закрыть все остальные бутики. Мы подготовим документ, направим его в прокуратуру и там будут решать вопрос о закрытии», — говорит Абдугаппур Шажаев, руководитель управления департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Абайскому району

Мониторить рынки города будут и дальше. В случае повторного нарушения санитарного режима, даже такие крупные торговые объекты обещают закрыть.

Анастасия Новикова