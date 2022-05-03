Нарушения выявили в шымкентском зоопарке

Сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира нагрянули в зверинец с проверкой после видеозаписи, которая появилась в социальных сетях.

Посетители запечатлели в одном из вольеров тушу разлагающегося павлина. По всей видимости она находилась там долгое время. Сотрудники не заметили смерть животного, а гости зоопарка оказались на порядок внимательнее.

За невнимательность сотрудники зверинца получили выговор. Всего в этом году в шымкентском зоопарке погибли 15 животных. Ветврач зверинца уверяет, большую часть зверей они потеряли по вине посетителей. Те бросают в вольеры пакеты, кукурузные палочки, хлеб, который нельзя даже уткам.

В инспекции лесного хозяйства инициировали проверку. Руководству зоопарка сделали замечание — в аттракционах, установленных на территории зверинца играет слишком громкая музыка, которая может напугать животных. Кроме того, в зоопарке, по непонятным причинам, вовремя не взяли на баланс новорожденных животных. А некоторых зверей и вовсе потеряли.

«Некоторые животные сбежали. Это те, которые не на самом балансе зоопарка, а которых приносят посетители и оставляют. Это суслики, ящерицы разные, их на баланс не взяли, но они сбежали», — говорит Бахыт Мусалиев, руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Туркестанской области.