Новые подробности вопиющих нарушений в спецколледже Кентау

Стало известно какими продуктами кормили особенных студентов в спецколледже Кентау.

В прокуратуре показали кадры просроченных продуктов. На видео: испорченные гранаты, сгнившие груши и мандарины.

По данным надзорного органа, акт прокурорского надзора уже вынесен. Они ждут ответ от официальных лиц, о том, что все выявленные ошибки устранены. А их в учебном заведении было достаточно. Студентам с инвалидностью, кроме гнилых фруктов, давали просроченные лекарства.

Помимо этого в учреждении не соблюдали противопожарные и санитарные нормы. Низким было и само качество образования. Правоохранители заявили, преподавательский состав не соответствует квалификационным требованиям.