Полицейские Туркестанской области задержали браконьеров, ловивших рыбу на Сырдарье.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений природоохранного законодательства полицейские ДП Туркестанской области продолжают рейдовые мероприятия по выявлению фактов браконьерства и незаконной добычи природных ресурсов.

К примеру, 4 августа в Мактаральском районе в ходе ночных рейдов сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области, Мактаральского РОП совместно с природоохранной инспекцией задержали двух браконьеров, промышлявших незаконной добычей рыбы на берегу реки Сырдарья.

Стражи порядка установили, что жители Келесского района занимались незаконной ловлей рыбы с помощью моторной лодки и «китайских сетей». Полицейские изъяли у подозреваемых лодку, рыболовные снасти и около 20 кг незаконно выловленного сазана, карася и судака.

В отношении нарушителей полицейские составили административный протокол по статье 383 ч. 3 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных». Собранные материалы будут направлены в суд для принятия законного решения.