Трое рыбаков поплатились свободой за незаконный лов рыбы в Шардаре

Инцидент произошёл в феврале этого года. Трое жителей Шардаринского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, нарушили требования закона «Об утверждении правил выдачи разрешений на использование животного мира» и осуществили незаконный вылов рыбы в Шардаринском водохранилище.

По информации прокуратуры, ущерб, нанесённый государству, составил почти 3 миллиона тенге.

Алмас Али, прокурор Шардаринского района: «Трое граждан с помощью лодки марки “ОКА” с мотором “Yamaha-60” и запрещённых китайских сетей из мононити выловили 376,2 кг сазана, 2 кг судака и 0,7 кг змееголова. Общий ущерб составил 2 905 177 тенге. В суде вина подсудимых была полностью доказана. На сегодняшний день часть ущерба — свыше 400 тысяч тенге, уже возмещена государству».

В ходе судебного разбирательства обвиняемые полностью признали вину и ходатайствовали о смягчении наказания. С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств суд принял решение ограничить свободу подсудимых.

Пресс-служба суда Туркестанской области: «Осуждённые признаны виновными по пунктам 4 и 5 части 3 статьи 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 5 месяцев с лишением права заниматься рыболовной деятельностью на срок 3 года 6 месяцев».

В дополнение к этому, каждый из осуждённых ежегодно должен будет отрабатывать по 100 часов общественно полезных работ. Незаконно добытая рыба, лодка и орудия лова -16 китайских мононитевых сетей были конфискованы. Сети направлены на уничтожение.