Карантин будет продлён до 31-го августа, об этом сообщил главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Толебаев. «Карантин будет продлён до. Но будут значительные послабления. Я призываю жителей нашего города сохранять все меры по предостережению коронавируса»,- сказал главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Толебаев. Учитывая ситуацию пойдут значительные послабления карайнтийных мер, которые облегчат работу многим бизнесменам города. Подробности на нашем сайте otyrar.kz