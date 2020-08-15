Главный санитарный врач Шымкента заявил о том, что карантин продлен до 31-августа, при этом пойдут значительные послабления, передает корреспондент Otyrar.kz

Абдиманап Толебаев призвал жителей города отнестись ответственно к продлению карантина. В третьем мегаполисе меры продлили до конца августа.

«Уважаемые горожане, впереди осень, мы ожидаем сезонный поток ОРВИ. Коронавирус никуда не делся, но мы должны подождать чтобы он исчез полностью, главное оружие — сохранять меры карантина», — сказал Абдиманап Тулебаев.

Учитывая стабильную ситуацию во время пандемии в постановлении главного санитарного врача говорится следующее.

Наряду с многочисленными поправками к прежнему постановлению, отдельно указан пункт о том, что акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) и руководителям территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz;

2) размещение на видном месте на входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

3) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

4) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

5) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

6) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к настоящему постановлению и ПГСВРК № 43);

7) после запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса.

Кроме того, внесено уточнение, что решения об ужесточении карантинных мер принимают Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства Управления Делами Президента Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Решение о послаблении карантинных мер принимает Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Кроме того, ежедневно к 8:00 в Минздрав и Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг будут предоставляться статистические данные о количестве случаев заболевания и смертности от КВИ.