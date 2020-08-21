Пистолет «Премьер» водитель хранил под сиденьем

14 августа текущего года около 23:40 часов в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қару» сотрудниками автоэкипажей № 754 и №756 2-роты Полка патрульной полиции Департамента полиции г.Шымкент была остановлена автомашина марки «Daewoo Matiz», в ходе проверки под сиденьем автомашины в сумке был обнаружен и изъят пистолет черного цвета марки «Премьер».

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК.

Пресс-служба Департамента полиции г. Шымкент.