Туркестанца задержали с пистолетом и наркотиками

На Туркестанских дорогах полицейские задержали мужчину, при котором имелись пистолет, патроны и наркотические вещества.

Выйти на след нарушителя стражам порядка удалось в 01:30 ночи. Мужчина передвигался по улице Б. Майлина на автомобиле марки «MATIZ» вместе со своими знакомыми.

Полицейские остановили автомобиль, и у одного из пассажиров обнаружили интересную находку- пистолет, 4 патрона и наркотики. Как показала экспертиза, это была марихуана.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Данный факт зарегистрировали по статье 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

https://youtu.be/WeSpfvT1NsQ

Изъятое в присутствии свидетелей в качестве вещественных доказательств оружие оказалось травматическим пистолетом. Назначена экспертиза.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.