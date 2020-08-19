Задержанная обещала шымкентцам помощь при получении жилья по государственной программе.

1 июля текущего года в Управление полиции Каратауского района г.Шымкент с заявлением обратился житель города. В своем заявлении он указал, что в апреле 2019 года гражданка «А» путем мошенничества, пообещав помочь ему приобрести дом по государственной программе, взяла деньги в сумме 2 500 000 тенге, сообщает Пресс-служба ДП г.Шымкент.

С аналогичными заявлениями в отношении той же дамы в полицию обратились еще 14 граждан. Подозреваемая обещала жителям города помочь приобрести дом по государственной программе и брала деньги в крупном размере.

По данному факту начато расследование по ст. 190 ч. 3 п. 4 УК РК.

В результате оперативных мероприятий гражданка 1960 г.р. доставлена в полицию, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время по уголовному делу ведутся досудебное расследование