Полицейские Туркестанской области подозреваемого в краже и угоне автомашины

На пульт 102 дежурной части УП г. Туркестан поступило сообщение о том, что в одном из прилегающих поселков неизвестные лица угнали у сельчанина автомашину «Нексия». На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа, которая приступила к розыску автоугонщика. Стражи порядка провели подворный обход поселка, опросили очевидцев, а также ориентировали на поиски автомашины наряды патрульной полиции и других подразделений полиции.

результате оперативно-розыскных мероприятий туркестанские полицейские задержали автоугонщика по «горячим следам». Им оказался житель г. Кентау, ранее судимый за грабеж, которого доставили в управление полиции. Похищенное транспортное средство сотрудники полиции изъяли в качестве вещественного доказательства.

Кроме того, следствием установлено, что за 10-20 минут до угона мужчина успел совершить кражу из другой автомашины. Здесь автовор похитил из салона «ВАЗ» кошелек и автоколонки стоимостью 10 тысяч тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 188 » кража» и 200 «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.