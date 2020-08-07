В социальные сетях распространилась информация о том, что сотрудниками криминальной полиции разыскивается 19-летняя девушка, без вести пропавшая в Отырарском районе, которую ищут стражи порядка и родственники, передает Otyrar.KZ.

24.07.2020 г. в Отырарский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что без вести пропала его 19-летняя сестра.

По словам родственника, она решила съездить в больницу поселка Шаулдер и домой не вернулась.

При проверке выяснилось, что девушка в больницу не посещала. После чего, оперативники проверили места ее возможного появления, установили круг знакомых и разыскивали пропавшую по всей республике.

Полицейские предположили, что девушка возможно находится в городе Алматы, куда на розыск выехали оперативники.

В результате более 10-дневных розыскных мероприятий, стражи порядка обнаружили пропавшую без вести на одном рынков Алматы.

Найденную девушку стражи порядка вернули домой. Как выяснилось, все это время 19-летняя девушка работала на рынке и вместе со знакомой жила в одной из съёмных квартир.

В настоящее время все обстоятельства выясняются.