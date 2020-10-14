В Мактаральский РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил о том, что без вести пропала его 18-летняя дочь, которая примерно в 11.40 ч. дня ушла к соседям и домой не вернулась, передает Otyrar.KZ.

Родители опросили всех ближайших соседей и попытались самостоятельно разыскать дочь. Однако, после безуспешных поисков, они обратились за помощью к сотрудникам полиции.

Сотрудники Мактаральского РОП обнаружили пропавшую девушку в 116 км. от дома в одной из столовых города Сарыагаша и вернули родителям.

Как выяснилось, 18-летняя девушка ушла из дома, чтобы заработать деньги и, никому не сказав, устроилась на работу.

С ней побеседовали психологи и провели разъяснительную беседу.