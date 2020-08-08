Полицейские Управления полиции Сайрамского района продолжают рейдовые мероприятия по соблюдению требований карантинного режима.

Для профилактики коронависурной инфекции стражи порядка проверяют соблюдения гражданами масочного режима, социальной дистанции и карантина на улицах и в местах массового скопления людей.

В результате, за последнюю неделю полицейские выявили 53 граждан, нарушивших статью 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Собранные материалы в отношении нарушителей карантина направили в районный СЭС.

Кроме того, полицейские Сайрамского РУП раздали местным жителям медицинские маски.

«Каждый житель нашего района должен выполнять требования режима карантина ради своего здоровья. Наши полицейские поделены на несколько мобильных групп и ежедневно проводят рейдовые мероприятия. Поэтому призываем всех не нарушать закон и строго соблюдать меры предосторожности» — отметил заместитель начальника Сайрамского РУП полковник полиции Сапаргали Ботабеков.

В целом, большая часть населения района соблюдает масочный режим. Это, в свою очередь, результат активизации стражами порядка профилактической работы и осознанного отношения населения к карантинному режиму.