Главный санитарный врач Туркестанской области подписал новое постановление.

Теперь разрешена деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, санаторий, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при заполняемости не более 80% мощности.

«О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области №34 от 14.08.2020г. «О продлении ограничительных карантинных мер в Туркестанской области»»

1. В постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области №33 от 14.08.2020г. «О продлении ограничительных карантинных мер в Туркестанской области» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2, раздела 2 изложить в следующей редакции:

— запретить деятельность кинотеатров, ночных клубов, детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах, компьютерных клубов, караоке, бильярд, боулинг центров, фудкортов, банкетных залов, букмекерских контор, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов;

2) пункт 3, раздела 2 изложить в следующей редакции:

— запретить деятельность бассейнов, городских, общественных пляжей, аквапарков;

3) пункт 11, раздела 2 изложить в следующей редакции:

— разрешить посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

4) пункт 13, раздела 2 изложить в следующей редакции:

— приостановить междугородные и межрайонные пассажирские перевозки (автобус, микроавтобус);

5) пункт 15, раздела 2 изложить в следующей редакции:

— соблюдение режима ношения маски и социальной дистанции не менее 2 м. на территории области. Жители и гости области обязаны постоянно носить маску, особенно в общественном транспорте, в местах массового скопления людей (помещениях, предприятиях, учреждениях, рынках, объектах торговли и т.д.), в общественных местах на открытом воздухе и на улице;

6) в пункте 1, раздела 3 слова «отделений банков второго уровня» исключить;

7) пункт 8, раздела 3 изложить в следующей редакции:

— работа салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объекты оказывающие косметологические услуги (4 кв.м на 1-го посетителя, по предварительной записи, завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать журнал записи,) в будние дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 18.00 часов, в выходные дни (суббота-воскресенье) работу приостановить;

8) пункт 13, раздела 3 изложить в следующей редакции:

— работа фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров (без бассейнов, до 5 кв.м. на 1 посетителя, не более 50 % мощности, по предварительной записи, завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать журнал записи, обеззараживание помещении бактерицидными лампами) в будние дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 17.00 часов, в выходные дни (суббота-воскресенье) работу приостановить;

9) пункт 17, раздела 3 исключить;

10) пункт 18, раздела 3 изложить в следующей редакции:

— ограничить режим работы с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом объектов общественного питания, с установлением внутри помещении не более 30 посадочных мест (без коллективных мероприятий), а также на открытом воздухе (летники, не более 30 посадочных мест, без коллективных мероприятий) с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м. от крайних соседних столов в будние дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 21.00 часов, с приостановлением работы в выходные дни (суббота-воскресенье);

11) в пункте 19, раздела 3 слова «обменных пунктов» исключить;

12) раздел 3 дополнить пунктом 26:

— разрешить деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, санаторий, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при заполняемости не более 80% мощности;

13) раздел 3 дополнить пунктом 27:

— разрешить деятельность государственных национальных природных парков.

14) раздел 3 дополнить пунктом 28:

— разрешить деятельность субъектов финансового рынка с ограничениями по времени и численности в соответствии с актом Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

2. Руководителям организаций, предприятий и индивидуальным предпринимателям Туркестанской области независимо от форм собственности, до завершения карантина:

1) строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;

2) обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установки санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах осуществляющих деятельность.

3) обеспечить строгий контроль за соблюдением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

4) обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятии.

3. Акимам городов и районов области, Управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог по Туркестанской области, Управлению энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской области, Управлению общественного здоровья Туркестанской области, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности:

1) ограничить движение общественного транспорта в будние дни с 06:00 часов до 21:00 часов, выходные дни работу общественного транспорта приостановить. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству посадочных мест;

2) увеличить количество общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы) на линиях в час пик, установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте;

3) обеспечить обработку общественного транспорта дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями.

4) обеспечить охват территории Туркестанской области (парки, скверы, детские игровые площадки, подъезды и лестничные площадки многоквартирных жилых домов) обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, места скопления людей и общественный транспорт, обработку проводить ежедневно до окончания карантина;

5) на территории Туркестанской области, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

6) обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных и провизорных стационаров.

4. Акимам городов и районов, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития Туркестанской области, районным управлениям Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области, Департаменту полиции Туркестанской области, Палате предпринимателей Туркестанской области, субъектам предпринимательства и физическим лицам обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz.

2) размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

3) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

4) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

5) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz, списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

6) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости посещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на одного человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к постановлению Главного государственного санитарного врача РК № 47 от 14 августа 2020 года).

7) после запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при соответствии объектов установленными требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса;

8) проведение информационно-разъяснительной работы с объектами, возобновившими свою деятельность по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения короновирусной инфекции.

5. Акимам городов и районов, руководителям районных управлений Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области, начальнику Департамента полиции Туркестанской области, руководителю Палаты предпринимателей Туркестанской области:

1) обеспечить мониторингом объекты, возобновившие свою работу и объекты деятельность которых не ограничивалась, на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекций;

2) при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

6. Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими лицами и юридическими лицами независимо от форм собственности.

7. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях.

8. Контроль за исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

9. Настоящее Постановление вступает в силу с 24 августа 2020 года.

Главный государственный

санитарный врач

Туркестанской области Н. Нышанов