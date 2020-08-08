О прогнозе на три дня рассказали синоптики РГП «Казгидромет»

В течение ближайших трех дней через территорию Казахстана будет перемещаться южный циклон, с которым сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части страны. Ожидаются дожди c грозами, на северо-западе местами сильные. Местами ожидается шквал, возможно выпадение града. Лишь на востоке страны сохранится погода без осадков. Местами по республике усилится ветер.

В Шымкенте 8 августа ожидается +32..+37 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +28..+34 °C, без осадков, слабый ветер.