За последнюю неделю на водоемах страны утонуло 17 человек

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Работа по обеспечению безопасности на воде находится на особом контроле КЧС.

В целях обеспечения безопасности людей на воде, КЧС проводится профилактическая работа,​ ежедневно осуществляются​ рейды и патрулирования с участием сотрудников органов гражданской защиты и полиции.

С начала купального начала текущего года на водоемах страны спасателями спасено 88 человек, из них 16 детей.​

Так, в сельском округе Кожатогай г.Арысь, в 20 км от с.Шогирли, на реке Сырдарья спасателями и полицейскими проводились поиски мужчины 1978 г.р., который ночью 1 августа пропал при купании в необорудованном месте. Утром​ 2 августа поисковой группой ДЧС пропавший найден в 1 км от места происшествия на противоположном берегу реки, в медицинской помощи не нуждался, уснул на берегу.​

Вместе с тем, с начала купального периода (с 1 июня по 31 июля т.г.)

по причинам недооценки собственных сил, в состоянии алкогольного опьянения при купании, при спасании утопающего и оставлении детей без присмотра взрослых на водоемах страны утонуло 174 человека, (в 2019 году 225), из них 53 детей (в 2019 году 75 детей).

С начала купального периода наблюдается рост утонувших на воде в Актюбинской – 18 (2019 г. – 11), ВКО – 35 (2019 г. – 32).

В период с 27 июля по 2 августа т.г. утонуло 17 человек, 5 из них – несовершеннолетние.

В целях профилактики гибели людей на воде совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами проводится комплекс мер.

По стране определены 445 разрешенных мест для купания, установлено 5​ 696 предупреждающих знаков. Для обеспечения безопасности людей на водоемах обучено 689 спасателей дружинников частных пляжей.

Совместно с Департаментами полиции​ и волонтерскими организациями осуществляются рейды и патрулирования по выявлению нарушителей правил поведения в общественных местах и безопасности на водоемах.

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С 1 мая т.г. проведено свыше 16 тыс.рейдов и патрулирований,к адм.ответственности привлечено 4 557 человек, наложено штрафа на сумму 8,6 млн. тенге, по статьям 440 КоАП «Нарушения Правил нахождения в общественных местах» и 364 «Нарушение правил общего водопользования».

В ходе рейдовых мероприятий проводится разъяснительная работа​ ​ с населением по мерам безопасности на водоемах, распространяется агитационная продукция (листовки, памятки). Всего роздано 363 891 тыс. агитационной продукции.