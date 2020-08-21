Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже полмиллиона тенге

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что наемный работник, который выполнял работу в ее доме, воспользовавшись отсутствием хозяев, похитил из сумки в спальне 500 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража» и приступили к задержанию подозреваемого.

Оперативники опросили очевидцев и приступили к поиску вора. В результате полицейские Тюлькубасского РОП задержали подозреваемого, причастного к краже, в г. Туркестан. Задержанного мужчину доставили в отдел полиции Тюлькубасского района.

В ходе следствия, подозреваемый признался в краже денег, которые он потратил на свои нужды. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Проводится досудебное расследование по статье «кража».