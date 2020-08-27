Производственные цеха общества глухих могут участвовать в госзакупках и полноценно работать.

Только для этого необходимо получить индустриальный сертификат. Специалисты палаты предпринимателей Шымкента готовы помочь. Только вот руководство казахского общества глухих с прошлого года не может сдать весь перечень документов необходимых для получения индустриального сертификата. Как объяснил директор қазахского общества глухих Маратбек Жунисбеков, у них нет средств для обновления оборудования, в целом производства.

Айгуль Кожабаева, специалист Палаты предпринимателей г. Шымкента:»Согласно требованиям правил получения индустриального сертификата необходимо предоставить ряд документов. В первую очередь заключение эксперта ассоциации деревообрабатывающей промышленности. Без перечня и без заключения отраслевого эксперта мы не можем выдать индустриальный сертификат».

Так что, директору казахского общества глухих необходимо собрать перечень документов и заключение эксперта. В Палате предпринимателей готовы оказать консультационную помощь.