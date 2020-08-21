21 августа, прошел общереспубликанский единый классный час для всех школьников страны на тему «Как я буду учиться в новом учебном году?». Классный час прошел в дистанционном формате, время проведения утверждала администрация школы.

Во время классного часа классные руководители отвечали на вопросы родителей, касающиеся форматов обучения в новом учебном году, образовательной интернет-платформы, на которой будет проводиться дистанционное обучение, системы оценивания обучающихся в новом учебном году.

А вчера, 20 августа, по всей стране прошли родительские собрания. Администрация школ и классные руководители подробно разъяснили, как начнется учебный год в школе, и ответили на вопросы родителей.

Напомним, новый учебный год начнется в дистанционном режиме. По желанию и заявлениям родителей ученики начальных классов могут обучаться в школах в очном формате. К обучению в дежурных классах допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний (это указывается в заявлении). Предусмотрено ежедневное измерение температуры у школьников и педагогов. В одном классе будет обучаться не более 15 человек. Заявления принимают классные руководители через доступные средства связи. Дежурные классы начнут формировать с 25 августа.

Кроме того, в сельских населенных пунктах с благополучным санитарно-эпидемиологическим фоном учебный процесс также будет проходить в очном формате с соблюдением мер санитарной безопасности.

Родители должны сопровождать детей до входных дверей школы перед началом учебного дня и от наружных дверей школы до дома после завершения учебного дня.

Продолжительность уроков в дежурных классах — 40 минут. Перемены между уроками будут организованы в разное время для разных классов.

В классах будут проводить влажную уборку после каждого второго урока, а в коридорах и холлах — после каждой перемены. Работа столовых и буфетов в школах приостанавливается.

Требования к школьной форме не отменяются, но внесены временные изменения, в рамках которых родители могут самостоятельно решить, отправлять ребенка в школу в школьной форме или в другой удобной одежде.

Отметим, МОН не принимает решение относительно выбора той или иной образовательной интернет-платформы — каждая школа самостоятельно выбирает интернет-платформу, с помощью которой будет организовано дистанционное обучение.

Как и в четвертой четверти прошлого учебного года, с понедельника по пятницу на республиканских телеканалах «Балапан» и «Ел-Арна» будут транслироваться телевизионные уроки для использования в качестве дополнительного образовательного ресурса.

Внесены изменения в систему оценивания учебных достижений в 1-11 (12) классах, которые будут применяться в условиях карантинных и ограничительных мер. В новом учебном году в первой четверти будет проводиться одна суммативная работа за раздел (СОР) и одна суммативная работа за четверть (СОЧ). Четвертная оценка будет выводиться на основе показателей ежедневного оценивания, СОР и СОЧ.

Источник: Панорама Шымкента