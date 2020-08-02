Сауна работала в карантин в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.

В ходе рейдовых мероприятий, проведенных на территории Абайского района сотрудниками Управления полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкент и мобильной группой, были выявлены объекты, не соблюдающие карантинные требования.

В частности, установлено, что сауна “Опушка”, расположенная по улице 1 мая, работает в вечернее время, нарушив карантинный режим и санитарные требования. По данному факту собранные материалы направлены в Управление контроля качества товаров и услуг Абайского района.