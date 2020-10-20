В районах Шымкента продолжается мониторинг по контролю над соблюдением карантинных требований в общественных местах, передает Otyrar.KZ.
Мобильная группа Енбекшинского района организовала очередное рейдовое мероприятие объектов общественного питания в районе, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.
В результате выявлено, что одном из кафе нарушили карантин, организовав в нем семейное торжество.
Собственник бизнес-объекта привлечен к административной ответственности.
В районе действуют 4 группы мониторинга, состоящие из специалистов местной полиции, отдела контроля качества и безопасности товаров и услуг, районного акимата.
Акимат района призывает жителей не пренебрегать своим здоровьем и здоровьем окружающих, не проводить семейные мероприятия и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.