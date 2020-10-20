В районах Шымкента продолжается мониторинг по контролю над соблюдением карантинных требований в общественных местах, передает Otyrar.KZ.

Мобильная группа Енбекшинского района организовала очередное рейдовое мероприятие объектов общественного питания в районе, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

В результате выявлено, что одном из кафе нарушили карантин, организовав в нем семейное торжество.

Собственник бизнес-объекта привлечен к административной ответственности.

В районе действуют 4 группы мониторинга, состоящие из специалистов местной полиции, отдела контроля качества и безопасности товаров и услуг, районного акимата.

Акимат района призывает жителей не пренебрегать своим здоровьем и здоровьем окружающих, не проводить семейные мероприятия и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.