Но полицейские Туркестанской области помешали проведению спортивного мероприятия.

Как известно, с 2020 года в нашей стране действует карантинный режим в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции Ковид-19. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, некоторые несознательные граждане продолжают игнорировать требования карантина и санитарно-эпидемиологические нормы, зачастую рискуя здоровьем участников мероприятия.

К примеру, в Казыгуртском районе во время очередных рейдовых мероприятий участковые инспекторы заметили на улицах одного из аулов скопление людей на лошадях. Для выяснения всех обстоятельств полицейские выехали вслед за сельчанами и установили, что возле аула житель Казыгуртского района устроил «кокпар», где собрались 50-60 человек.

Стражи порядка провели с участниками национальной игры разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина и распустили собравшихся по домам. Собранные материалы в отношении организатора «кокпара» полицейские направили в СЭС для принятия соответствующего решения.

Кроме того, в Сарыагашском районе полицейские выявили 789 нарушений карантинного режима по статье 425 КоАП РК » Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов», среди них 4 факта совершения повторного нарушения.

К примеру, полицейские выявили один из ресторанов, расположенных на трассе Шымкент-Жетысай возле г. Сарыагаш, который два раза нарушил требования ограничительных мер. Также стражи порядка выявили магазин, владелец которого несколько раз нарушил карантинные меры. Собранные материалы в отношении нарушителей направили в СЭС для принятия законного решения.